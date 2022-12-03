РФ готова й далі вбивати українців – Білий дім про заяви Кремля

Грудень, 03 в 7:32

Президент РФ Володимир Путін жодним чином не виявив свою готовність до переговорів та припинення війни.

Так представник Ради національної безпеки при президенті США Джон Кірбі відреагував на запевнення речника Кремля Дмитра Пєскова буцімто у відкритості Путіна до переговорів.

– Я б із обережністю ставився до всього, що виходить із Кремля, коли йдеться про такі заяви. Путін не продемонстрував, що він готовий сісти й поговорити про припинення війни, – сказав Джон Кірбі.

За його словами, найбільш промовистою ознакою серйозних намірів Путіна буде виведення військ РФ із території України, припинення обстрілів української інфраструктури та запуску безпілотників по цивільних цілях.

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– Дії мають більшу вагу, ніж слова. А дії росіян свідчать про похмуру рішучість продовжувати вбивати українців, – наголосив представник Ради національної безпеки при президенті США.

Нагадаємо, що 1 грудня президент США Джо Байден під час спільної пресконференції з французьким колегою Еммануелем Макроном зазначив, що не планував найближчим часом говорити з Путіним, але готовий це зробити, якщо лідер Кремля продемонструє зацікавленість у припиненні війни.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на це заявив, що “Путін завжди був відкритий до переговорів, але відмова США визнати територію України, на яку претендує Росія, суттєво ускладнює пошук спільного підґрунтя для дискусії”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 283-тю добу.

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Джерело: USA Today