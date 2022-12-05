Білий дім та Конгрес працюють над визнанням Росії країною – спонсором тероризму – Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Білий дім працює спільно з Конгресом над тим, щоб визнати Росію державою – спонсором тероризму, і уникнути можливих негативних наслідків цього.
Про це повідомляє пресслужба Держдепу.
Блінкен у відповіді на запитання журналіста нагадав, що Путін намагався і зараз все ще хоче стерти Україну з карти, стерти ідентичність країни та приєднати її до Росії, але це не вдалося.
Потім Путін вирішив захопити землі на сході та півдні України — це також не вдалося, тому що ЗСУ відтісняють окупантів та повертають свої території.
Тепер Путін намагається перетворити зиму на зброю, коли завдає ударів по енергетичній інфраструктурі, щоб українці залишилися без світла та опалення.
– Це справді варварство. Ми надаємо дуже сильну підтримку Україні. Хочемо бути впевнені, що ЗСУ одержують необхідну їм протиракетну оборону, працюємо над тим, щоб надати їм різні елементи енергетичної інфраструктури, – зазначив Блінкен.
Він також нагадав, що США разом із десятками країн-партнерів запровадили безпрецедентні санкції проти Росії, безпрецедентний експортний контроль.
– Я щойно повернувся з нарад у НАТО. Солідарність між партнерами НАТО, партнерами G7 дуже сильна і рішуча. Тому ми постійно шукаємо різні заходи, щоби посилити тиск на РФ. Прямо зараз ми працюємо з Конгресом над законодавством, яке б допомогло нам обійти деякі проблеми, пов’язані з використанням статусу держави – спонсора тероризму, – заявив Ентоні Блінкен.