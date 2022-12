Литва надсилає Україні партію артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Скільки снарядів поїде в Україну очільник оборонного відомства не повідомив, проте опублікував фото, на якому видно, як вантажать 155-мм озброєння для відправки.

155-мм снаряди — дуже поширений калібр артилерії, стандарт НАТО. Зазвичай використовується в польових гарматах, гаубицях і гармат-гаубицях.

Також він написав у Twitter, що у суботу Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH2000. Ці самохідні гаубиці для Збройних Сил України передала Німеччина.

Литва відремонтувала та передала Україні вже шість німецьких гаубиць.

????????????????Two more PzH2000 howitzers were repaired and delivered to Ukraine. Along with ammunition. pic.twitter.com/yA0ntjGQcE

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 3, 2022