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Литва надіслала Україні партію 155-мм артилерійських снарядів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Литва надіслала Україні партію 155-мм артилерійських снарядів

Литва надсилає Україні партію артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Скільки снарядів поїде в Україну очільник оборонного відомства не повідомив, проте опублікував фото, на якому видно, як вантажать 155-мм озброєння для відправки.

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155-мм снаряди — дуже поширений калібр артилерії, стандарт НАТО. Зазвичай використовується в польових гарматах, гаубицях і гармат-гаубицях.

Також він написав у Twitter, що у суботу Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH2000. Ці самохідні гаубиці для Збройних Сил України передала Німеччина.

Литва відремонтувала та передала Україні вже шість німецьких гаубиць.

САУ PzH 2000 здатні вражати цілі на відстані понад 30 км. Ствол гармати з нарізним каналом має 52 калібр.

Боєкомплект гаубиці складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів.

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