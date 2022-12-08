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Хорватія приєднається до Шенгенської зони з 1 січня, заявки Болгарії та Румунії відхилили

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Шенгенська зона
Фото: Getty Images

У четвер, 8 грудня, міністри з 27 держав-членів Євросоюзу підтримали розширення Шенгенської зони. З 1 січня до неї приєднається Хорватія.

Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті чеського головування в Раді ЄС.

– Шенгенська зона розширюється вперше за понад десятиліття завдяки чеському головуванню. Міністри схвалили членство Хорватії з 1 січня 2023 року! – наголошується в повідомленні.

Як уточнили в пресслужбі Ради ЄС, з 1 січня 2023 року буде скасовано перевірку осіб на внутрішніх сухопутних і морських кордонах між Хорватією та іншими країнами Шенгенської зони. Перевірки на внутрішніх повітряних кордонах будуть скасовані з 26 березня 2023 року.

З 1 січня Хорватія також почне видавати шенгенські візи та зможе повною мірою використовувати Шенгенську інформаційну систему. Країна є членом Євросоюзу з липня 2013 року.

Сьогодні також розглядалося питання про приєднання до Шенгенської зони Болгарії та Румунії. Однак воно не отримало одностайну підтримку серед членів Євросоюзу, і заявки цих країн наразі заблоковано.

Шанси Румунії та Болгарії приєднатися до зони були зруйновані через спротив Австрії.

– Я проголосую сьогодні проти розширення Шенгенської зони для Румунії та Болгарії. Я вважаю неправильним розширювати систему, яка не працює в багатьох місцях, – повідомив перед засіданням міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер.

Румунія та Болгарія приєдналися до Євросоюзу в 2007 році та роками намагаються увійти до Шенгенської зони. Минулого місяця Європейська комісія постановила, що всі три країни-кандидати відповідають необхідним критеріям для приєднання до Шенгену. Це рішення підтримав і Європарламент.

Сумніви викликали побоювання щодо організованої злочинності, несанкціонованої міграції та безпеки в Румунії та Болгарії. Як повідомляє Deutsche Welle, саме міграція стала основним каменем спотикання для Австрії, яка раніше повідомляла про прибуття понад 100 тис. нелегальних мігрантів цього року.

У Відні мало довіряють прикордонному контролю Румунії та Болгарії та вважають, що скасування перевірок людей на кордоні, які прибувають з цих країн, спровокує ще більший потік мігрантів.

На небажання розширювати Шенгенську зону також натякали Нідерланди та Угорщина. Рішення про розширення зони вимагає одноголосного схвалення.

– Коли справа доходить до вступу Румунії та Болгарії, ми не єдині, і це робить нас дуже слабкими. Це засмучує мене… Ви заслуговуєте на те, щоб бути повноправними членами Шенгенської зони, ви заслуговуєте на доступ до вільного пересування в Шенгенській зоні, – заявила після засідання міністрів член Єврокомісії Ілва Йоганссон.

За її словами, заявки Болгарії та Румунії мали підтримку майже всіх присутніх міністрів.

Як відомо, до Шенгенської зони зараз входять 26 країн Європи: 22 держави-члени ЄС, а також Швейцарія, Ліхтенштейн, Норвегія та Ісландія. Шенгенська угода була підписана 14 червня 1985 року в населеному пункті Шенген (Люксембург). Вона передбачає скасування прикордонних перевірок для тих, хто подорожує між країнами-членами зони. Це стало важливим кроком на шляху євроінтеграції.

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Джерела: Deutsche Welle, Євросоюз
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