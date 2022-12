У четвер, 8 грудня, міністри з 27 держав-членів Євросоюзу підтримали розширення Шенгенської зони. З 1 січня до неї приєднається Хорватія.

Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті чеського головування в Раді ЄС.

???? #JHA Home Affairs | ???????????? The #Schengen area is growing for the first time in more than a decade thanks to #EU2022CZ . Ministers approved #Croatia ‘s membership as of 1 January 2023! pic.twitter.com/glm3AsW6ev

Як уточнили в пресслужбі Ради ЄС, з 1 січня 2023 року буде скасовано перевірку осіб на внутрішніх сухопутних і морських кордонах між Хорватією та іншими країнами Шенгенської зони. Перевірки на внутрішніх повітряних кордонах будуть скасовані з 26 березня 2023 року.

З 1 січня Хорватія також почне видавати шенгенські візи та зможе повною мірою використовувати Шенгенську інформаційну систему. Країна є членом Євросоюзу з липня 2013 року.

Сьогодні також розглядалося питання про приєднання до Шенгенської зони Болгарії та Румунії. Однак воно не отримало одностайну підтримку серед членів Євросоюзу, і заявки цих країн наразі заблоковано.

Шанси Румунії та Болгарії приєднатися до зони були зруйновані через спротив Австрії.

Румунія та Болгарія приєдналися до Євросоюзу в 2007 році та роками намагаються увійти до Шенгенської зони. Минулого місяця Європейська комісія постановила, що всі три країни-кандидати відповідають необхідним критеріям для приєднання до Шенгену. Це рішення підтримав і Європарламент.

Сумніви викликали побоювання щодо організованої злочинності, несанкціонованої міграції та безпеки в Румунії та Болгарії. Як повідомляє Deutsche Welle, саме міграція стала основним каменем спотикання для Австрії, яка раніше повідомляла про прибуття понад 100 тис. нелегальних мігрантів цього року.

У Відні мало довіряють прикордонному контролю Румунії та Болгарії та вважають, що скасування перевірок людей на кордоні, які прибувають з цих країн, спровокує ще більший потік мігрантів.

На небажання розширювати Шенгенську зону також натякали Нідерланди та Угорщина. Рішення про розширення зони вимагає одноголосного схвалення.

За її словами, заявки Болгарії та Румунії мали підтримку майже всіх присутніх міністрів.

Today marks a good day for citizens of Croatia -welcome to Schengen.

To citizens of Bulgaria and Romania I say this -you deserve to be fully part of Schengen -I will support every step to achieve this in my mandate.

Statement with Minister @Vit_Rakusan https://t.co/jsva62jpz0

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) December 8, 2022