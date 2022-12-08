Грудень, 08 в 17:54

У четвер, 8 грудня, міністри з 27 держав-членів Євросоюзу підтримали розширення Шенгенської зони. З 1 січня до неї приєднається Хорватія.

Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті чеського головування в Раді ЄС.

– Шенгенська зона розширюється вперше за понад десятиліття завдяки чеському головуванню. Міністри схвалили членство Хорватії з 1 січня 2023 року! – наголошується в повідомленні.

???? #JHA Home Affairs | ???????????? The #Schengen area is growing for the first time in more than a decade thanks to #EU2022CZ. Ministers approved #Croatia‘s membership as of 1 January 2023! pic.twitter.com/glm3AsW6ev Зараз дивляться — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) December 8, 2022

Як уточнили в пресслужбі Ради ЄС, з 1 січня 2023 року буде скасовано перевірку осіб на внутрішніх сухопутних і морських кордонах між Хорватією та іншими країнами Шенгенської зони. Перевірки на внутрішніх повітряних кордонах будуть скасовані з 26 березня 2023 року.

З 1 січня Хорватія також почне видавати шенгенські візи та зможе повною мірою використовувати Шенгенську інформаційну систему. Країна є членом Євросоюзу з липня 2013 року.

Сьогодні також розглядалося питання про приєднання до Шенгенської зони Болгарії та Румунії. Однак воно не отримало одностайну підтримку серед членів Євросоюзу, і заявки цих країн наразі заблоковано.

Шанси Румунії та Болгарії приєднатися до зони були зруйновані через спротив Австрії.

– Я проголосую сьогодні проти розширення Шенгенської зони для Румунії та Болгарії. Я вважаю неправильним розширювати систему, яка не працює в багатьох місцях, – повідомив перед засіданням міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер.

Румунія та Болгарія приєдналися до Євросоюзу в 2007 році та роками намагаються увійти до Шенгенської зони. Минулого місяця Європейська комісія постановила, що всі три країни-кандидати відповідають необхідним критеріям для приєднання до Шенгену. Це рішення підтримав і Європарламент.

Сумніви викликали побоювання щодо організованої злочинності, несанкціонованої міграції та безпеки в Румунії та Болгарії. Як повідомляє Deutsche Welle, саме міграція стала основним каменем спотикання для Австрії, яка раніше повідомляла про прибуття понад 100 тис. нелегальних мігрантів цього року.

У Відні мало довіряють прикордонному контролю Румунії та Болгарії та вважають, що скасування перевірок людей на кордоні, які прибувають з цих країн, спровокує ще більший потік мігрантів.

На небажання розширювати Шенгенську зону також натякали Нідерланди та Угорщина. Рішення про розширення зони вимагає одноголосного схвалення.

– Коли справа доходить до вступу Румунії та Болгарії, ми не єдині, і це робить нас дуже слабкими. Це засмучує мене… Ви заслуговуєте на те, щоб бути повноправними членами Шенгенської зони, ви заслуговуєте на доступ до вільного пересування в Шенгенській зоні, – заявила після засідання міністрів член Єврокомісії Ілва Йоганссон.

За її словами, заявки Болгарії та Румунії мали підтримку майже всіх присутніх міністрів.

Today marks a good day for citizens of Croatia -welcome to Schengen. To citizens of Bulgaria and Romania I say this -you deserve to be fully part of Schengen -I will support every step to achieve this in my mandate. Statement with Minister @Vit_Rakusan https://t.co/jsva62jpz0 — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) December 8, 2022

Як відомо, до Шенгенської зони зараз входять 26 країн Європи: 22 держави-члени ЄС, а також Швейцарія, Ліхтенштейн, Норвегія та Ісландія. Шенгенська угода була підписана 14 червня 1985 року в населеному пункті Шенген (Люксембург). Вона передбачає скасування прикордонних перевірок для тих, хто подорожує між країнами-членами зони. Це стало важливим кроком на шляху євроінтеграції.