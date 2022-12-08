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Протиракетний щит Європи можуть створити через п’ять років — Шольц

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сподівається, запланований протиракетний щит вдасться розробити протягом наступних п’яти років.

– Зараз уряд спілкується з виробниками різних систем, щоб підготуватися до конкретних рішень, – наголошує канцлер ФРН.

Шольц підтвердив свою мету збільшити витрати на оборону Німеччини, щоб досягти цільового показника 2% ВВП, встановленого для союзників НАТО, включно з розширенням протиповітряної оборони для так званого небесного щита з іншими державами Організації Північноатлантичного договору.

Німеччина та понад десяток країн-членів НАТО мають наміри спільно придбати системи протиповітряної оборони, які захищатимуть територію союзників від ракет.

Зараз дивляться

Серед варіантів, які розглядаються, ізраїльська система протиракетного захисту Arrow 3, американський ЗРК Patriot і німецький ракетний комплекс IRIS-T.

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Джерело: ThePrint

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