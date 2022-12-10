Рада ЄС затвердила пакет допомоги Україні у розмірі €18 млрд

Грудень, 10 в 19:43

Рада Європейського Союзу затвердила пакет допомоги Україні у розмірі €18 млрд. Про це повідомляє пресслужба установи.

— Пропозиція була прийнята Радою сьогодні у письмовій формі і буде передана до Європейського парламенту для можливого затвердження наступного тижня, – зазначається у повідомленні.

Міністр фінансів Чехії Збинек Станюра заявив, що Україна може розраховувати на ЄС.

— Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, зокрема й фінансово, стільки, скільки потрібно. Законодавство, яке ми сьогодні ухвалили, означає, що Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом усього 2023 року, – наголосив він.

Зазначається, що пакет передбачає структурне рішення щодо фінансової підтримки України у 2023 році. Сума кредиту, який буде наданий Україні 2023 року, становитиме €18 млрд, а кредити матимуть 10-річний пільговий період.

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При цьому держави-члени покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх призначених доходів. Гарантії щодо цього запозичення будуть надані або з бюджету ЄС або державами-членами.

Як додали в Раді ЄС, метою пакету є надання короткострокової фінансової допомоги, фінансування невідкладних потреб України, відновлення критичної інфраструктури та початкової підтримки сталого післявоєнного відновлення з метою підтримки України на її шляху до європейської інтеграції.

Проти рішення ЄС надати Україні допомогу у розмірі €18 млрд виступала Угорщина. Для ухвалення пакету необхідне одностайне рішення 27 країн ЄС. Але через угорське вето нинішнє головування Чехії в Раді ЄС шукало спосіб ухвалити рішення про допомогу без Будапешта.

Наразі рішення полягає в тому, що гарантії за кредитами – якщо Угорщина дотримуватиметься свого вето – не покриватимуться з бюджету ЄС, як планувалося спочатку, а будуть взяті на себе окремими країнами ЄС.

Джерело: Рада Європейського Союзу