У найближчі місяці зросте підтримка Росії Іраном – британська розвідка

Грудень, 10 в 10:50

У найближчі місяці може зрости підтримка Росії з боку Ірану.

Таке припущення розвідка Міноборони Великої Британії озвучила в своєму зведенні 10 грудня.

За даними оборонного відомства, Росія нині намагається отримати більше зброї від Ірану, що став одним із головних її спонсорів після вторгнення до України.

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У Кремлі, зокрема, прагнуть отримати сотні балістичних ракет, тому що, імовірно, витратили значну частину власних запасів.

Так, у РФ, очевидно, стало суттєво менше балістичних ракет малої дальності SS-26 Іскандер, що спроможні нести боєголовку вагою 500 кг на відстань до 500 км.

Натомість Росія, прогнозують британські розвідники, може запропонувати Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки, що трансформує їхні оборонні відносини.

– Якщо Росії вдасться поставити на озброєння велику кількість іранських балістичних ракет, то очевидно, що вона використає їх для ударів по критично важливій інфраструктурі України, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 290-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Міноборони РФ