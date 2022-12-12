Для більш жорсткого виконання обмежень: ЄС хоче призначити спецпредставника з санкцій

Грудень, 12 в 13:02

Євросоюз планує призначити посла з питань санкцій, який наполягатиме на більш жорсткому виконанні обмежень в різних країнах, включаючи Туреччину.

Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела.

За даними видання, Девіду О’Саллівану, колишньому послу ЄС в США, було запропоновано зайняти нову посаду з січня, з повноваженнями очолити зусилля Європейської комісії щодо забезпечення повного дотримання санкцій у всьому світі.

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Довідка. О’Салліван наразі є директором аналітичного центру Інститут міжнародних та європейських справ. Раніше він працював послом ЄС в США з 2014 по 2019 рік, а до цього обіймав керівні посади в Єврокомісії, зокрема генерального директора з питань торгівлі.

За його словами, очікується, що Комісія ухвалить призначення 13 грудня. Це відбувається в той час, коли ЄС, США та інші союзники зосереджуються на закритті лазівок у своїх санкціях проти режиму президента РФ Володимира Путіна.

Серед країн, на яких ЄС зосереджує свою увагу, є Туреччина, яка відмовилася слідувати санкціям ЄС, вжитим проти Росії.

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США і ЄС, зокрема, вимагають від Анкари посилити боротьбу з поставками заборонених товарів трейдерами, які намагаються обійти жорсткий експортний контроль за промисловою та оборонною продукцією, накладений на Росію.

Нова посада в ЄС буде частково повторювати роль керівника координації санкцій США Джима О’Браєна, чия робота передбачає посилення співпраці з союзниками США щодо санкцій.