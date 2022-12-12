Під майбутні санкції ЄС попадуть Корчевніков та Лепс, а у деяких каналів РФ відкличуть ліцензії – EUobserver

Грудень, 12 в 17:20

Майбутні санкції ЄС вдарять по російських ЗМІ, які ховаються за пропагандистським фасадом. Про це повідомляє EUobserver.

Євросоюз планує включити до нових списків російських пропагандистів Бориса Корчевнікова та Марину Кім, співака Григорія Лепса, режисера Микиту Михалкова, а також письменників Дмитра Пучкова та Сергія Міхєєва.

Зазначається, що всього нові списки нараховують 144 особи.

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В документах ЄС щодо санкцій йдеться, що Корчевніков публікує коментарі у соціальних мережах, які “асоціюють Захід та Україну з безбожжям і дияволом”.

Міхєєв розповідає про “необхідність” “денацифікації” та “демілітаризації” України і просуває ідеологію “русского мира”.

ЄС має на меті заморозити активи та заборонити видачу віз чотирьом членам родини Ковальчуків, яка володіє ЗМІ та соціальними мережами, і яка товаришує з російським диктатором Володимиром Путіним.

Одна з них, Тетяна Ковальчук, є третьою найбагатшою жінкою Росії зі статками $600 млн і є співвласницею гірськолижного курорту Igora поблизу Санкт-Петербурга в РФ, де донька Путіна святкувала своє весілля.

Також до відповідальності притягнуть п’ятьох керівників російських телекомпаній Рен ТВ і ТВ-Новости. А у трьох російських каналів НТВ/НТВ Мир, Россия 1 і РЕН ТВ планують відкликати ліцензії на мовлення в країнах ЄС.

Зазначається, що перераховані російські ЗМІ винні у “грубому спотворенні та маніпулюванні фактами” з метою виправдання війни проти України та дестабілізації країн ЄС, що становить “суттєву та пряму загрозу громадському порядку та безпеці Союзу”.

6 жовтня Євросоюз запровадив нові санкції проти Росії. Восьмий пакет, зокрема, включає обмеження цін на нафту. Це передбачає заборону на її перевезення, але з винятком для третіх країн, якщо нафта коштує менше за певний поріг.

Джерело: EUobserver