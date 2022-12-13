Протидія смертоносним дронам: Британія виділила пакет військової допомоги Україні

Грудень, 13 в 17:58

У Великій Британії офіційно оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Британії у Twitter. Станом на курс 13 грудня, йдеться про близько 2 250 000 000 грн.

У повідомленні йдеться, що українські військові отримають 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе.

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– Пакет оборонної допомоги вартістю 50 млн фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат та технологій для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, зокрема десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби з дронами, – зазначили у Міноборони Британії.

Велика Британія надає величезну підтримку Україні після повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого.