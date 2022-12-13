Грудень, 13 в 10:35

Країни G7 заявили, що неодмінно притягнуть президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за війну в Україні та воєнні злочини проти українського народу.

Про це йдеться у комюніке за підсумками їхньої зустрічі.

Лідери Великої сімки (G7) зустрілися напередодні, щоб обговорити розв’язання глобальних проблем під час важкої геополітичної кризи та критичного моменту для світової економіки.

Зараз дивляться

Країни G7 заявили, що перед нічим не виправданою та неспровокованою агресивною війною Росії проти України як ніколи єдині з українським народом.

– Ми засуджуємо безперервні нелюдські та жорстокі напади Росії на критично важливі об’єкти інфраструктури, зокрема об’єкти енергетики та водопостачання, а також міста по всій Україні, – йдеться у спільному комюніке.

Лідери Великої сімки заявили, що всі удари по цивільному населенню чи цивільних об’єктах є воєнним злочином.

– Ми притягнемо президента Путіна та інших причетних до відповідальності згідно з міжнародним правом. Зрештою, Росії доведеться заплатити за відновлення життєво важливої інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої в ході її жорстокої війни. Не може бути безкарності за воєнні злочини та інші злочини, – йдеться у заяві.

Країни Групи семи також заявили, що неодмінно допомагатимуть Україні у підготовці до зими та задовольнятимуть невідкладні короткострокові потреби України у фінансуванні.

А ще Велика сімка продовжить координувати зусилля для надання Україні військової техніки з акцентом на системи та засоби протиповітряної оборони.