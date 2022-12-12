Грудень, 12 в 20:28

Лідери Групи семи продовжать підтримувати Україну, зокрема у фінансовому та військовому плані.

Про це йдеться у спільній заяві глав держав G7 за результатами онлайн-зустрічі, яка відбулась у понеділок, 12 грудня.

Лідери Групи семи засудили удари Росії по цивільній та енергетичній інфраструктурі України, а також пообіцяли допомогу з відновленням пошкоджених об’єктів.

Зараз дивляться

– Не повинно бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства. Ми притягнемо президента Путіна та причетних до цього осіб до відповідальності згідно з міжнародним правом, – наголошується в заяві.

Для підтримки відновлення України лідери G7 створять “багатосторонню донорську координаційну платформу разом з Україною та міжнародними партнерами”.

– За допомогою цієї платформи ми координуватимемо наявні механізми для надання поточної короткострокової та довгострокової підтримки, – пояснюється в заяві.

При платформі буде створено секретаріат, а також будуть призначені представники від урядів G7, перша зустріч яких планується у січні 2023 року.

Крім цього, лідери Групи семи обіцяють й надалі координувати зусилля щодо задоволення нагальних потреб України у військовій та оборонній техніці, “приділяючи особливу увагу забезпеченню України системами та засобами ППО”.