РФ гатить по Україні боєприпасами 40-річної давнини – ЗМІ

Грудень, 13 в 8:39

Росія у війні проти України використовує боєприпаси, що виготовлені понад 40 років тому.

Про це на умовах анонімності повідомив високопоставлений чиновник США.

Водночас, додає він, ці боєприпаси мають дуже високі показники відмов під час ураження цілей.

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– Інакше кажучи, ви завантажуєте боєприпаси й схрещуєте пальці в надії, що вони вибухнуть, – пояснює чиновник.

За його прогнозом, якщо Росія не звернеться до іноземних постачальників або не почне застосовувати ще старіші запаси, то спалить свої повністю придатні боєприпаси до початку 2023 року.

– Оцінюючи швидкість, з якою Росія використовує свої артилерійські та ракетні боєприпаси, а ми беремо до уваги повністю справні, імовірно, вони зможуть це робити до початку 2023 року, – сказав чиновник.

До слова, у листопаді президент РФ Володимир Путін заявляв, що зброю, яку використовує російська армія, необхідно модернізувати.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 293-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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