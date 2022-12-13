У Франції готуються до “поштового тероризму”: працівників попередили про пакунки з вибухівкою

Грудень, 13 в 1:03

Генеральний секретаріат з питань оборони та національної безпеки Франції попередив уряд та всіх державних суб’єктів, що їм можуть надіслати пакунки з вибухівкою після того, як схожа ситуація вже відбувалася в Іспанії.

За даними газети Le Figaro, генеральний секретар Стефан Буйон пояснив, що через схожі інциденти в Іспанії виникла необхідність попередити всіх працівників про ймовірну загрозу.

– Доцільно підтримувати зв’язок з відомствами, місцевими органами влади та життєво важливими установами для дотримання безпекових заходів, – вважає він.

Наприкінці листопада до посольства України в Іспанії надійшов конверт, який вибухнув під час огляду коменданта. Його госпіталізували до лікарні з пораненнями.

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Потім пакет із вибухівкою відправили компанії Instalaza. Вона виробляє зброю, яку відправляють Україні як військову допомогу.

Згодом в будівлю Міністерства оборони Іспанії також надіслали пакет із вибухівкою. А на поштовому відділенні в Іспанії вилучили ще три конверти з очима тварин, адресованих українським дипломатичним установам.