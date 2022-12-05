В Іспанії українським дипломатам знову прислали конверти з очима тварин
Іспанська поліція на поштовому відділені вилучила три конверти, адресовані українським дипломатам.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
За попередніми даними, у цих посилках містилися вирізані очі тварин.
Конверти мали надійти до посольства України в Мадриді, генерального консульства в Барселоні та консульства в Малазі. Наразі розпочато слідчі дії.
За словами Олега Ніколенка, наразі вже маємо 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам у 12 країнах.
30 листопада в українському посольстві в Іспанії стався вибух, поранення дістав співробітник установи.
1 грудня схожі посилки з вибухівками доставили до авіабази збройних сил Іспанії в муніципалітеті Торрехон-де-Ардос і в офіс збройової компанії Instalaza в Сарагосі.
Ще один конверт принесли в будівлю Міноборони за адресою Пасео-де-ла-Кастелян.
Також 1 грудня стало відомо, що ще 24 листопада до резиденції прем’єра Іспанії Педро Санчеса в Монклоа доставили конверт із вибухівкою.
2 грудня українські посольства та консульства у п’яти країнах Європи отримали закривавлені посилки.