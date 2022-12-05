Грудень, 05 в 11:33

Іспанська поліція на поштовому відділені вилучила три конверти, адресовані українським дипломатам.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За попередніми даними, у цих посилках містилися вирізані очі тварин.

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Конверти мали надійти до посольства України в Мадриді, генерального консульства в Барселоні та консульства в Малазі. Наразі розпочато слідчі дії.

За словами Олега Ніколенка, наразі вже маємо 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам у 12 країнах.

30 листопада в українському посольстві в Іспанії стався вибух, поранення дістав співробітник установи.

1 грудня схожі посилки з вибухівками доставили до авіабази збройних сил Іспанії в муніципалітеті Торрехон-де-Ардос і в офіс збройової компанії Instalaza в Сарагосі.

Ще один конверт принесли в будівлю Міноборони за адресою Пасео-де-ла-Кастелян.

Також 1 грудня стало відомо, що ще 24 листопада до резиденції прем’єра Іспанії Педро Санчеса в Монклоа доставили конверт із вибухівкою.

2 грудня українські посольства та консульства у п’яти країнах Європи отримали закривавлені посилки.

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Фото: Посольство України в Іспанії