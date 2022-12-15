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Прем’єр Косова офіційно подав заявку на вступ до Євросоюзу

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Косово подало заявку в ЄС

У четвер, 15 грудня, частково визнане Косово офіційно подало заявку на вступ до складу Європейського Союзу.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті прем’єр-міністр Косова Альбін Курті.

Відповідні документи він сьогодні передав у Празі Мікулашу Беку, міністру з європейських справ Чехії, яка зараз головує в Раді ЄС.

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– У самому серці Європи, у прекрасному місті Прага, ми офіційно подали чеському головуванню в ЄС нашу заявку на членство в Євросоюзі. Це історичний день для народу Косова та великий день для демократії в Європі, – наголосив Курті.

За даними косовського телеканалу RTK, на спеціальній конференції для ЗМІ він повідомив, що розраховує на членство Косова в ЄС через дев’ять років.

У заявці йдеться про те, що вступ до Євросоюзу залишається стратегічною метою Косова.

Напередодні лідери Косова підписали лист-заявку на отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

Шлях Косова в ЄС може бути тривалим та складним, адже на відміну від інших балканських держав, ця країна є частково визнаною. Незалежність Косова досі не визнали п’ять держав-членів ЄС: Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія.

Косово є останньою країною Західних Балкан, яка подає заявку на отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу. Такий крок уже спровокував гнівну реакцію Сербії, яка має намір просити країни ЄС заблокувати заявку.

Раніше в Косові заявляли, що розглядають 2030 рік як цільову дату, щоб бути готовими до членства в Євросоюзі.

Джерело: RTK

Фото: Альбін Курті/Twitter

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