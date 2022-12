У четвер, 15 грудня, частково визнане Косово офіційно подало заявку на вступ до складу Європейського Союзу.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті прем’єр-міністр Косова Альбін Курті.

Відповідні документи він сьогодні передав у Празі Мікулашу Беку, міністру з європейських справ Чехії, яка зараз головує в Раді ЄС.

At the heart of Europe, in the beautiful city of Prague, we officially submitted to the Czech EU Presidency our application for EU membership.

This is a historic day for the people of Kosova, and a great day for democracy in Europe. pic.twitter.com/BD4VwrjODa

— Albin Kurti (@albinkurti) December 15, 2022