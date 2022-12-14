Історичний момент: лідери Косово підписали заявку на членство в ЄС

Грудень, 14 в 15:26

Влада Косова у середу, 14 грудня, підписала офіційну заяву на отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Президент Вйоса Османі, премʼєр-міністр Альбін Курті та спікер парламенту Глаук Конюфца підписали лист-заявку, який вони мають намір передати в четвер Чехії, яка головує в ЄС.

— Це відкриття нової сторінки. Прогрес залежатиме від нашої відданості глибоким і трансформаційним реформам, які зміцнять нашу демократію та економіку, — сказав прем’єр-міністр Курті.

У заяві, оприлюдненій на сайті президента Косово, йдеться, що сьогоднішнє Косово – втілення цінностей, на яких побудований ЄС, а також, що це наймолодша держава на найдавнішому континенті.

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— Історичний момент. До здійснення мрії тих, хто пожертвував життям за свободу, незалежність і демократію, а також до здійснення нашого спільного та невід’ємного прагнення інтеграції до Європейського Союзу, – написала Османі у Facebook.

Наразі не відомо, як відреагує Європейський Союз на заявку Косово, адже його незалежність не визнали п’ять країн-членів ЄС: Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія. Також незалежність Косово не визнає Україна.

Агентство AP пише, що процес для Косово, останньої країни на Західних Балканах, яка подала заявку на приєднання до членів ЄС, ймовірно, буде довгим і важким. Не в останню чергу через напруженість із Сербією.

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Сербія з гнівом відреагувала на заявку Косова на вступ до ЄС. Белград вже заявив, що проситиме п’ять країн ЄС, які не визнали Косово, а також Угорщину, заблокувати ініціативу в Брюсселі.

Косово — це переважно етнічна албанська територія, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Уряд Сербії відмовився визнати державність Косово і досі вважає його частиною Сербії, хоча формально не контролює цю територію.