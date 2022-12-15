Грудень, 15 в 13:43

Європарламент проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

За підтримку резолюції висловилися 507 депутатів, 12 були проти.

Ухвалена резолюція висловлює солідарність з народом України та вшановує пам’ять мільйонів людей, які загинули в результаті цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штучного голоду.

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— Європейський парламент… визнає Голодомор, штучний голод 1932-1933 років в Україні, що був спричинений навмисними діями радянського режиму, геноцидом проти народу України. Рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців, та істотно підірвали основи українського суспільства, – йдеться у документі.

Також резолюція закликає всі країни, особливо Росію та інші країни, які стали незалежними після розпаду СРСР, відкрити свої архіви щодо штучного голоду 1932-1933 років в Україні.

Європарламент закликав країни-члени ЄС та треті країни просувати обізнаність про ці події, а також про інші злочини, що були скоєні режимом СРСР, шляхом внесення історичних знань про них в освітні та дослідницькі програми, щоб упередити повторення подібних трагедій у майбутньому.

Депутати Європарламенту засудили також, що в той час, коли згадуються дев’яності роковини Голодомору, РФ продовжує свою агресивну війну проти України, порушує суверенітет та територіальну цілісність країни, прагне ліквідувати Україну як національну державу, зруйнувати ідентичність та культуру її народу.

14 грудня рішення про визнання Голодомору геноцидом ухвалив Сенат Чехії. Верхня палата чеського парламенту рішуче засудила злочини проти українського народу та вшанувала пам’ять мільйонів жертв Голодомору в Україні.

30 листопада німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідну резолюцію ухвалили більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук.