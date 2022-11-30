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Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Пам’ятник жертвам Голодомору
Фото: Офіс президента

Німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Відповідну резолюцію ухвалили більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук. Від голосування утрималися Ліві та Альтернатива для Німеччини.

Документ резолюції підготували в урядовій коаліції: Соціал-демократична, Зелені та Вільна демократична партія, а також найбільша опозиційна фракція – ХДС/ХСС.

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— Від голоду та репресій постраждала вся Україна, а не лише її зерновиробничі регіони. З сьогоднішньої точки зору, історико-політична класифікація як геноцид очевидна. Німецький Бундестаг поділяє таку класифікацію, – йдеться у документі.

У ньому наголошується, що примусовий голод також був спрямований на “політичне придушення української національної свідомості”. Масові смерті від голоду не були наслідком неврожаю, а є відповідальністю політичного керівництва СРСР на чолі з диктатором Сталіним.

— Таким чином, Голодомор є злочином проти людства, – заявляють парламентарі.

Під час голосування у Бундестазі були присутні посол України в Німеччині Олексій Макеєв та заступник глави МЗС Андрій Мельник, який раніше обіймав посаду посла у Німеччині.

У листопаді глава МЗС України Дмитро Кулеба в авторській статті для німецького видання Welt закликав Берлін визнати Голодомор геноцидом українців та відкинути брехню Кремля.

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