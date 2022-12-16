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До України прибув перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання від США – посол

Юля Захарченко, редакторка стрічки
посол США Бріджит Брінк
Фото: Getty Images

Посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов до України.

– Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе, – вважає вона.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам Америки за потужну підтримку нашої держави, яка сьогодні зазнала чергових масованих ракетних атак російської армії.

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– Переможемо. Все полагодимо. Все працюватиме, – переконаний Андрій Єрмак.

Варто зазначити, що США надають постійну матеріальну та військову допомогу Україні, яка захищається від постійних агресивних атак РФ.

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