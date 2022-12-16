До України прибув перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання від США – посол
Посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов до України.
– Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе, – вважає вона.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам Америки за потужну підтримку нашої держави, яка сьогодні зазнала чергових масованих ракетних атак російської армії.
– Переможемо. Все полагодимо. Все працюватиме, – переконаний Андрій Єрмак.
Варто зазначити, що США надають постійну матеріальну та військову допомогу Україні, яка захищається від постійних агресивних атак РФ.