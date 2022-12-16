Новий наступ на Київ – в ISW оцінили загрозу з боку Білорусі

Грудень, 16 в 7:20

Надзвичайно малоймовірно, що російські сили зможуть захопити Київ, навіть якщо знову підуть в атаку з боку Білорусі.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у відповідь на прогноз Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в інтерв’ю The Economist щодо того, що росіяни спробують знову напасти на столицю.

Експерти певні: окупанти можуть створювати умови для нападу, однак в ISW досі не вважають, що російське вторгнення з боку Білорусі наразі є неминучим.

Зараз дивляться

Тим паче аналітики вважають надзвичайно малоймовірним те, що російські сили матимуть більший успіх під час атаки Півночі України взимку 2023 року, ніж це було в лютому 2022 року.

– Російські війська дуже деградували. Їм бракує тієї бойової потужності, яку вони мали, коли намагалися й провалили спробу захопити Київ у лютому 2022 року, – зазначають аналітики.

Фахівці нагадують, що армія РФ не змогла зберегти свої здобутки в Україні й втратила понад 70 тис. кв. км окупованої території після того, як покинула Київ.

Біля Бахмуту Донецької області, навіть зосередивши основні зусилля, росіяни просуваються не більше ніж на 100-200 м на добу.

– Росія не встановила переваги в повітрі, не кажучи вже про панування в повітрі в Україні, і загалом вичерпала свій арсенал високоточних боєприпасів, – перераховують невдачі армії РФ в Україні аналітики.

Нагадаємо, що в інтерв’ю виданню The Economist, оприлюдненому напередодні, Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний висловив упевненість, що росіяни спробують знову напасти на Київ.

За словами Валерія Залужного, нині в РФ готують близько 200 тис. нових військових.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 296-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.