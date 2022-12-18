Йдуть вуличні бої, але РФ не має можливості просунутися: Арестович про ситуацію у Бахмуті

Грудень, 17 в 23:00

Війська Російської Федерації все ще намагаються оточити Авдіївку, Бахмут та Соледар Донецької області, проте не мають успіхів на цих напрямках, попри постійні штурмові дії.

Про це заявив радник Офісу президента України Арестович у коментарі Фейгін Live. За його словами, армія РФ зазнає втрат, намагаючись просунутися на території України.

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– Не припиняють своїх намірів оточити Авдіївку з Півдня та Півночі. Але основні дії, звичайно, Бахмут та Соледар. На Південь від Бахмута противник зосереджує надзвичайні зусилля, і Соледар. Між Соледаром та Бахмутом вони теж намагаються радісно пройти, і зі зрозумілих причин відрізати одне місто від іншого – не виходить.

Арестович зазначив, що на Донецькому напрямі продовжуються криваві бої між українськими захисниками та російськими загарбниками.