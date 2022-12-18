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РФ хоче відстрочити поразку: Подоляк про мобілізацію та “триденний наступ”

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Російська Федерація намагається відстрочити термін своєї поразки за допомогою збільшення термінової служби до двох років, безперервною мобілізацією та “новим триденним наступом на Київ”.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter. На його думку, всіх воєнних злочинців РФ чекає трибунал.

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– Збільшення термінової служби до двох років, безперервна мобілізація, “новий триденний наступ” – кремлівські ревізіоністи хапаються за будь-які чарівні пігулки, які дозволять хоч якось відстрочити поразку. Та вони навіть не Жуков. Тільки косплеєри, в яких один фінал: трибунал, – переконаний він.

Керівництво РФ почало відправляти на фронт більш підготовлених солдатів, проте навіть у них не вистачає навичок та вмінь для подальшого просування на території України.

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