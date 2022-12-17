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Росія не шкодує ресурсів на війну проти України: Зеленський закликає посилити ППО

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Російська Федерація не шкодує ресурсів на війну проти України та мирних людей. Масштабні “інвестиції” РФ у терор треба перекривати ще більшою допомогою людям, проти яких він спрямований.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 17 грудня.

– Я постійно нагадуватиму. Знайдіть можливість дати Україні надійний захист неба, надійний щит ППО. Ви це можете. Ви можете дати захист нашим людям – стовідсотковий захист від російських ракет, – наголошує глава держави.

Коли Україна отримає захист від ракетних ударів, тоді основна форма російського терору стане просто неможливою, переконаний президент.

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– І лише це означатиме безпеку для мільйонів людей і стратегічну перебудову всієї воєнної ситуації. Чим менше буде можливостей у Росії для терору, тим більше у нас буде можливостей повернути й гарантувати мир, – вважає Володимир Зеленський.

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