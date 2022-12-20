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РФ нарощує озброєння, військову техніку й боєприпаси з далекосхідних регіонів – Генштаб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Російські військові
Фото: Dreamstime

Загарбники нарощують обсяги перекидання мобілізованого особового складу, озброєння і військової техніки, пально-мастильних матеріалів та боєприпасів з далекосхідних регіонів Російської Федерації.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ ввечері 20 грудня. За даними Генштабу, російська армія намагається поповнити бойові запаси для ведення повномасштабної війни проти України.

У Генштабі зазначають, що ворог досі не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

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На інших напрямках РФ обороняє раніше рубежі, намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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