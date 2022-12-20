Грудень, 20 в 7:30

Сполучені Штати давно непокоїть роль Білорусі у російській масштабній воєнній агресії.

Про це на брифінгу заявила представниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона заявила, що Білорусь дозволила Росії вести війну проти України: надає підтримку армії РФ і дозволяє використовувати білоруську територію як плацдарм для російських військ.

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– Ми продовжуємо уважно стежити за силовою позицією Росії. Це те, що ми робили і робитимемо, зокрема у Білорусі, — заявила Карін Жан-П’єр.

За її словами, США залишаються у тісному контакті з Україною, оскільки ЗСУ доблесно захищаються від російської агресії.

19 грудня у Мінську відбулася публічна частина зустрічі президента Росії Володимира Путіна з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком. Про що говорили – читайте в матеріалі.

Джерело: Білий дім