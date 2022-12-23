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Блінкен розповів, що реально може наблизити Росію до мирних переговорів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Блінкен розповів, що реально може наблизити Росію до мирних переговорів
Фото: Getty Images

Продовження надання підтримки Україні є найкращим способом змусити Росію до переговорів щодо мирного завершення війни.

Про це на пресконференції заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Зокрема, президент США Джо Байден запевнив президента Володимира Зеленського, що підтримуватимуть український народ стільки, скільки буде потрібно.

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– Збереження цієї підтримки має вирішальне значення, оскільки президент Путін, як і раніше, не виявляє інтересу до серйозної дипломатії… Росія не виявила інтересу до осмисленої дипломатії, осмисленої взаємодії, щоб покласти край цій війні, – заявив Блінкен.

За його словами, Росія може негайно припинити війну, вивівши війська, але без цього США і союзники, і Україна повинні побачити якісь вагомі докази того, що Москва справді готова вести переговори про справедливий і міцний мир.

Путін раніше заявив журналістам, що сподівається на завершення війни чим раніше, тим краще.

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Нагадаємо, що Сенат США ухвалив великий проєкт бюджету на суму близько $1,7 трлн, який фінансуватиме витрати у 2023 році. Для України та союзників передбачено майже $45 млрд.

Джерело: AFP
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