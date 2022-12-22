Шлях до цього рішення почався ще до повномасштабної війни: Кулеба про історію отримання Patriot

Грудень, 22 в 8:32

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів історію отримання системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпасів до неї. За його словами, рішення президента США Джо Байдена відчиняє двері для надання інших американських ЗРК.

Кулеба зазначив, що шлях до цього рішення почався ще до повномасштабної війни. Першим публічно закликав США надати цей комплекс глава Офісу президента Андрій Єрмак у квітні 2021 року. Шлях був довгим, а президент України Володимир Зеленський довів його до результату.

– Пам’ятаю, як тоді скептично поставилися до цього заклику, але ми вірили та працювали на всіх рівнях. Пам’ятаю, як в листопаді-грудні 2021 року порушував це питання на переговорах. А у перші дні війни президент Зеленський, Єрмак, я, Резніков знову переконували американських партнерів: нам потрібні Patriot, – поділився Кулеба.

Глава МЗС розповів, що вже наприкінці листопада Україна знову активізувала цю розмову з партнерами та союзниками. Зокрема, коли Кулеба перебував на міністерській зустрічі НАТО, то відверто сказав, що приїхав за трансформаторами та Patriot.

Зараз дивляться

– І ось уже фінальний акорд, грудень, телефонна розмова лідерів України та США і слова Байдена, на які ми так довго чекали та для яких так багато зробили. Patriot в Україні — це збережені життя та цивільна інфраструктура, – наголошує Кулеба.

Міністр вважає, що це ще одна стратегічна поразка Росії, яка втратить важелі для залякування і терору, а також наближення дня перемоги України.