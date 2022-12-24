На кордоні України та Польщі тимчасово не пропускають вантажівки та автобуси – що сталося

Грудень, 24 в 14:10

На українсько-польському кордоні тимчасово зупинено оформлення водіїв вантажних автівок та автобусів через великі черги, які виникли через збої в роботі системи Шлях.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України на своїх офіційних онлайн-ресурсах.

– На жаль, через збої в роботі інформаційної системи Шлях збільшилися черги на кордоні з усіма сусідніми країнами. Оформлення водіїв вантажівок та автобусів на кордоні тимчасово не здійснюватиметься, – йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі наголосили, що фахівці Укртрансбезпеки вже працюють над вирішенням цієї проблеми.

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