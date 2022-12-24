Скасовано тисячі рейсів, збільшилась кількість ДТП: у США вирує зимовий шторм

Грудень, 24 в 16:22

На території Сполучених Штатів Америки скасували понад 5,7 тис. рейсів на тлі сильних зимових штормів, які порушили роботу аеропортів напередодні Різдва.

За даними іноземних видань, внаслідок шторму обірвані лінії електропередач. Через негоду в США збільшилася кількість смертельних ДТП, також масово скасовуються рейси.

– Шторм був майже безпрецедентним за масштабами, простягнувшись від Великих озер поблизу Канади до Ріо-Гранде вздовж кордону з Мексикою. Близько 60% населення США зіткнулися з рекомендаціями або попередженнями про зимову погоду, і температура різко впала нижче норми від сходу від Скелястих гір до Аппалачів, – повідомляє Національна метеорологічна служба США.

Очікується, що низькі температури та поривчастий вітер призведуть до крижаного вітру на більшій частині центральної та східної частини США під час зимових свят. У рятувальній службі зазначають, що погодні умови можуть створити потенційну небезпеку для життя мандрівників.

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– У деяких регіонах перебування на відкритому повітрі може призвести до обмороження за лічені хвилини, – йдеться в повідомленні.

За даними веб-сайту PowerOutage, який відстежує звіти комунальних служб, у США розпочалися сильні перебої в електропостачанні, які до кінця тижня вплинуть на роботу мільйони підприємств.