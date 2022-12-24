Японські компанії з 1 січня відмовилися страхувати судна в російських водах

Грудень, 24 в 15:33

З 1 січня 2023 року три японські страхові компанії припинять страхувати кораблі від військових пошкоджень у всіх російських водах. Про це повідомляє Nikkei Asia.

Про своє рішення страхові компанії Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance і Mitsui Sumitomo Insurance почали інформувати судновласників у п’ятницю, 23 грудня.

Це рішення було спричинено відмовою закордонних перестрахувальних компаній брати на себе ризики, пов’язані з Росією.

Зараз дивляться

Рішення японських страховиків означає, що покриття збитків від війни не надаватиметься ніде в російських водах – навіть на Далекому Сході, далеко від війни в Україні. Відсутність додаткового покриття російських вод зробило б там плавання надто ризикованим для більшості операторів.

Через неможливість забезпечити страхове покриття може постраждати японський імпорт зрідженого газу з російського проєкту Сахалін-2 та інших країн.

Судновласники мають оформити додаткове страхування від військової шкоди перш ніж зайти в російські чи українські води. Страховики повинні бути повідомлені заздалегідь, щоб стежити за умовами виплат і премій. З наступного року судновласники більше не матимуть такої можливості від трьох японських страховиків.

Читайте Південна Корея і Японія підняли винищувачі через військові літаки КНР та РФ над Японським морем

Зазначається, що рішення японських страховиків відображає розширений погляд галузі на ризики війни в Україні: потенційна небезпека поширилася за межі Чорного та Азовського морів.

У лютому, після початку повномасштабного вторгнення РФ, лондонський Об’єднаний військовий комітет додав води навколо України до списку районів підвищеного ризику. До складу цієї комісії входять представники Lloyd’s Market Association, яка керує найбільшим страховим ринком у світі. У квітні комітет розширив категорію ризику на всю Росію.

Джерело: Nikkei Asia