Допомагайте один одному, українці незламні: звернення Зеленського
Українці мають усвідомлювати той факт, що наш ворог Російської Федерації спробує зробити цей час для нас темним і складним.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 25 грудня.
– Залишилося декілька днів цього року. Маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла все, що могла цього року. Але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці. Я знаю, що темрява не заважатиме нам приводити окупантів до нових їхніх поразок, – зазначає глава держави.
Президент вважає, що українці мають бути готовими до будь-яких сценаріїв, також варто дослухатися до повітряних тривог.
– Іще раз пошукайте та запам’ятайте, де розташований найближчий пункт незламності. Розкажіть батькам, як знайти пункт незламності, якщо це знадобиться. На всій країні відкрито вже понад 5,5 тис. пунктів. Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом, коли українці вдячні одне одному, нас не здолати. Хай завжди так і буде! Й так і буде, я впевнений, – наголошує президент.