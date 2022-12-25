Грудень, 25 в 21:00

Українці мають усвідомлювати той факт, що наш ворог Російської Федерації спробує зробити цей час для нас темним і складним.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 25 грудня.

– Залишилося декілька днів цього року. Маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла все, що могла цього року. Але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці. Я знаю, що темрява не заважатиме нам приводити окупантів до нових їхніх поразок, – зазначає глава держави.

Президент вважає, що українці мають бути готовими до будь-яких сценаріїв, також варто дослухатися до повітряних тривог.

Зараз дивляться