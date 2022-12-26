У США розглядають варіант присвоєння Росії статусу країни-агресора – що це означатиме

Грудень, 26 в 19:38

У 2023 році дипломатичний корпус буде зосереджений на тому, щоб американський Конгрес визначив правильний статус для Росії.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова. Вона пояснила, що в США на законодавчому рівні закріплене поняття країни-спонсора тероризму, яке наразі присвоєне чотирьом країнам – Ірану, Кубі, Північній Кореї та Сирії.

Україна досить довгий час веде переговори з партнерами про те, що Росію необхідно додати в цей список, щоб “її називали правильно і щоб включились обмеження, що дозволять ще більше ізолювати РФ”.

Зараз дивляться

– Ми, звичайно, розуміємо, що вона не спонсор тероризму. Цей статус колись був придуманий саме для країн, які надають допомогу терористичним організаціям на їхній чи іншій території. А Росія сама терорист. Тобто це країна, у якої регулярна армія, уряд, президент – вони всі військові злочинці. Вони всі займаються агресією і тероризмом. Тому одне питання – це як ми назвемо Росію, інше питання – що за цією назвою стоятиме, – зазначила дипломатка.

За словами посла, один з альтернативних варіантів – це знайти нову категорію для Росії й ухвалити новий закон у Конгресі, назвавши РФ країною-агресором, чи країною-терористом, чи країною-агресором, яка здійснює терористичні акти щодо цивільного населення.

– Це зараз в активному обговоренні. Для нас це пріоритет, бо ми хочемо, по-перше – назвати правильно і надати оцінку законодавче і політично, а друге і найголовніше – це що ж буде в суті цих обмежень. І ми вважаємо, що мають бути максимальні обмеження, як з точки зору законодавчого забезпечення, санкцій, обмежень, контролю експортних, які не дозволять Росії продовжувати вести цю війну. Це ще все в роботі. Це ключовий пріоритет на 2023 рік, – додала вона.