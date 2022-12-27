Швеція додатково виділила Україні понад $19 млн військової допомоги

Уряд Швеції виділив Україні понад $19 млн допомоги, які будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності українського війська. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

— Швеція додатково виділила на підтримку оборони України майже $19,2 млн (200 млн шведських крон). Кошти будуть спрямовані у Міжнародний фонд підтримки України під керівництвом Великої Британії й використані для зміцнення військового потенціалу України, — йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підкреслив, що обороноздатність України має значення для всієї Європи.

— Свобода і незалежність українського народу є передумовою безпечної та захищеної Європи, — наголосив він.

У посольстві Швеції в Україні запевнили, що королівство підтримуватиме українців й надалі.

— Швеція пишається тим, що підтримує наших українських друзів. Це важливо і для України, і для Європи, і для світу в цілому. З Різдвом Христовим, дорогі друзі!

Цього року, в посольстві Швеції ми бажаємо лише одного — щоб в Україні настав мир. Наша підтримка України залишається непохитною, — зазначили в дипмісії.