Експорт російського газу до Європи обвалився до пострадянського мінімуму

Грудень, 28 в 23:14

Експорт російського газу до Європи через трубопроводи різко впав у 2022 році до пострадянського мінімуму. Причинами є те, що найбільший споживач Європейський Союз скоротив імпорт через війну РФ проти України, а головний трубопровід був пошкоджений внаслідок вибухів.

Євросоюз був найбільшим споживачем нафти та газу в Росії, який роками стверджував про необхідність скорочення залежності від російських енергоресурсів. Але Брюссель вдався до серйозних кроків лише після того, як у лютому Кремль здійснив повномасштабне вторгнення в Україну.

Внаслідок цього експорт російського газу до Європи обвалився до мінімумів, які востаннє фіксували ще в часи СРСР, пишуть іноземні видання.

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За оцінками російського Газпрому, у 2022 році газовидобувна компанія експортує до інших країн близько 100,9 млрд куб. м. Це означає падіння на понад 45% порівняно зі 185,1 млрд куб. м у 2021 році, куди також входило постачання до Китаю трубопроводом Сила Сибіру 10,39 млрд куб. м.

Попередній відомий мінімум російського експорту газу зафіксували у 1995 році, коли Росія продала 117,4 млрд куб. м.

У Газпромі зазначають, що видобуток газу у 2022 році очікується на рівні 412,6 млрд куб. м – це на 20% менше, порівняно з 514,8 млрд куб. м у 2021 році, коли він досяг 13-річного максимуму.

Джерело: US News & World Report