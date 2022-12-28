Потрібні санкції проти Росатому: МЗС висловило рішучий протест через поїздку Кирієнка на ЗАЕС

Грудень, 28 в 19:55

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через незаконну поїздку чиновника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка на тимчасово окуповану територію у Запорізькій області.

Зокрема, помічник російського диктатора Володимира Путіна побував на українському ядерному об’єкті – Запорізькій атомній електростанції.

– Протиправні дії посадовців держави-агресора є черговим грубим порушенням міжнародного права та законодавства України. Крок Кремля демонструє повне ігнорування з його боку вимог трьох резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від Росії негайно вивести своїх військовослужбовців та інший персонал з Запорізької АЕС, щоб українські компетентні установи могли відновити повний контроль над станцією, забезпечити ядерну та фізичну безпеку під час її експлуатації, – йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначають, що розраховують на дієві та ефективні зусилля держав-членів МАГАТЕ, а також генерального директора Рафаеля Гроссі у протидії злочинам РФ проти ядерних об’єктів України та цинічному нехтуванню діючих норм ядерної безпеки.

Зараз дивляться

МЗС закликає держав-партнерів та інституції ЄС прискорити запровадження дієвих заходів реагування на злочинні дії Кремля проти ядерних об’єктів в Україні, зокрема, шляхом розширення санкцій проти Росатому та інших ключових чинників атомної енергетики РФ.