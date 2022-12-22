Грудень, 22 в 20:48

Повернення потужностей Запорізької атомної електростанції (АЕС) в енергосистему України дозволило б покрити всі потреби нашої держави в електриці після ракетних ударів РФ.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що з 10 жовтня Росія випустила понад 1 тис. ракет по українській енергосистемі. Загалом відбулося вже дев’ять масованих ракетних ударів, а також десятки менших атак. Через це близько 50% енергетичної системи України зараз пошкоджено чи зруйновано.

Зараз дивляться

Шмигаль уточнив, що проблеми в енергетиці слід розділяти на два блоки: дефіцит генерувальної потужності та дефіцит мережевої потужності.

– По обмеженнях генеруючої потужності. Ми постійно маємо дефіцит потужностей, як вдень, так і вночі, який може сягати кількох гігават, – зазначив він.

Прем’єр наголосив, що резервним джерелом електрики могла б стати Запорізька АЕС в разі її звільнення від російських окупантів.

– Там потужність 6 ГВт, що дозволяло б нам покривати всі потреби і економіки, і країни. Тому ми постійно працюємо над демілітаризацією ЗАЕС і поверненням її потужностей в енергосистему України, – пояснив Шмигаль.

Що стосується дефіциту мережевої потужності, йдеться про пошкодження понад 50 підстанцій та більш ніж 50 високовольтних ліній електропередач. Це ускладнює транспортування електрики. Єдиний вихід тут – ремонт пошкоджених об’єктів.

Під час обстрілів ворог також знищив багато обладнання на частині теплових станцій і гідроелектростанцій.

Як відомо, Запорізька АЕС перебуває під окупацією російських військ з початку березня цього року. Рашисти періодично обстрілюють її територію.

Наразі Україна працює з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) над створенням зони безпеки навколо ЗАЕС.