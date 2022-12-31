Ми готуємося до всіх ризикованих сценаріїв: Резніков про загрозу нового вторгнення РФ

Грудень, 30 в 23:57

Українські воїни готуються до всіх ризикованих сценаріїв та агресивних дій, які може вчинити Росія. Зокрема, залишається ризик нового наступу РФ, який може відбутися орієнтовно не раніше лютого.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, РФ готує нових солдатів на території своєї країни та Білорусі, а також у містах України, які перебувають під окупацією російських військ.

– Якщо, наприклад, росіяни приймуть рішення йти в наступ, то за можливістю підготувати свій контингент – це реалістично може бути не раніше від лютого. Вони, провівши першу хвилю часткової мобілізації, 150 тис. одразу направили безпосередньо до України, а ще 150 тис. готують у таборах на різних територіях: і в Росії, і в Білорусі, і в частинах тих окупаційних міст, з яких вони підуть у наступ, – зазначає міністр.

Проте Резніков зазначає, що напрямок, звідки армія РФ може здійснити новий наступ, залежить лише від планів Кремля. Міністр оборони запевняє, що воїни ЗСУ готуються до всіх можливих ризикованих сценаріїв.

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