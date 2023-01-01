Путіна треба судити за військові злочини – експрокурор у справі Мілошевича

Січень, 01 в 16:58

Російський диктатор Володимир Путін має бути притягнутий до відповідальності за військові злочини під час війни в Україні.

Про це в інтерв’ю BBC Radio 4 сказав британський прокурор Джефрі Найс, який співпрацював з Міжнародним трибуналом з питань колишньої Югославії та був головним прокурором з 1998 по 2006 рік у справі Слободана Мілошевича.

— Це злочини проти людяності, тому що цивільні цілі в жодному разі не можна бомбити або якось ще піддавати нападу. Немає жодних сумнівів у тому, що командний ланцюжок веде безпосередньо до Путіна. Це його солдати. Щонайменше, він знає про те, що відбувається, з телевізійних повідомлень – як і всі ми. Але він не наказав (своїм військовим, – Ред.) повернутися, щоб розслідувати очевидні злочини. Він винний, – зазначив Найс.

Найс висловив здивування, що прокурори і політики не “формулюють це вільніше і відкритіше”, і припустив, що Путін у майбутньому може отримати імунітет від судового переслідування в межах слідства після закінчення війни в Україні.

Зараз дивляться

— Міжнародний кримінальний суд, до юрисдикції якого належить Україна, поки що не зробив жодних заяв щодо відповідальності Путіна за цей злочин. Виникає питання, чому прокурор із цим не поспішає. Можливо, він вважає або ж його змусили так вважати, що відсутність звинувачень проти Путіна несе політичні вигоди? – додав Найс.

Він зазначає, що подібний проєкт “політичної угоди”, в якій буде пункт про те, що Путіна не можна судити, означатиме, що народ України повністю позбудеться правосуддя. На думку Найса, Путіна, а не окремих офіцерів, особливо важливо судити, оскільки тоді “моральна відповідальність буде встановлена на першому етапі, і потім її не можна буде поставити під сумнів або змінити”.

Найс вважає, що суд може розпочатися “хоч завтра”, і його мають вести українці – і українською мовою. При цьому присутність у суді самого Путіна, на думку колишнього прокурора, не є обов’язковою.

Деякі країни та організації, зокрема в Україні, закликають створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування військових злочинів, скоєних Росією під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Міжнародний кримінальний суд, який було створено 20 років тому, розслідує геноцид, злочини проти людяності, військові злочини та злочини агресії. Перед ним немає імунітету ні в кого, у тому числі глави держав. Однак МКС не може розслідувати злочин агресії, якщо обидві сторони конфлікту не є учасниками Римського статуту – документа, який ліг в основу цього органу. Ні Україна, ні Росія не ратифікували Римський статут.