Є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому – секретар РНБО
Є певні ознаки, які можуть свідчити про те, що країна-агресор Російська Федерація готується до загострення повномасштабної війни в Україні ближче до лютого 2023 року.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі українського інформаційного телемарафону Єдині новини.
– Вони розраховують на певне загострення, готуються. Є дуже багато маркерів. Зараз Козак (заступник керівника адміністрації російського диктатора Путіна, – Ред.) активізувався, проводить зустрічі з діячами з Європи для того, щоб примусити нас до підписання певних мирних, як вони вважають, угод аля Мінськ-3. Звичайно, ми на це не підемо, – стверджує секретар РНБО.
За його словами, є низка маркерів, за допомогою яких можна припустити, що Росія готується до нового нападу на Україну, щоб загострити ситуацію.
– Багато є маркерів, які дають нам привід говорити про те, що у лютому вони можуть мати ще одну спробу. Але нам не треба лякатися, а готуватися до цих речей. Ми це робимо. Україна готується до будь-якого розвитку подій, – запевняє Данілов.