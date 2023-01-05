Є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому – секретар РНБО

Січень, 04 в 22:42

Є певні ознаки, які можуть свідчити про те, що країна-агресор Російська Федерація готується до загострення повномасштабної війни в Україні ближче до лютого 2023 року.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі українського інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Вони розраховують на певне загострення, готуються. Є дуже багато маркерів. Зараз Козак (заступник керівника адміністрації російського диктатора Путіна, – Ред.) активізувався, проводить зустрічі з діячами з Європи для того, щоб примусити нас до підписання певних мирних, як вони вважають, угод аля Мінськ-3. Звичайно, ми на це не підемо, – стверджує секретар РНБО.

За його словами, є низка маркерів, за допомогою яких можна припустити, що Росія готується до нового нападу на Україну, щоб загострити ситуацію.

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