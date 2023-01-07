Січень, 07 в 18:45

Варшава очікує на створення широкої коаліції для передачі Києву важкого озброєння.

Про це під час спільної пресконференції з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком заявив очільник польського уряду Матеуш Моравецький.

Прем’єр Польщі розповів, що разом із президентом країни Анджеєм Дудою залучений до переговорів щодо створення широкої коаліції держав, які мали б передавати Україні важке сучасне озброєння.

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— Наразі я можу сказати лише це. Президент також до цього залучений, переговори тривають. Я говорив про це з канцлером ФРН Шольцем кілька тижнів тому у Брюсселі. Думаю, що в найближчі декілька днів ми знатимемо трохи більше щодо цього, – підкреслив Моравецький.

За його словами, Варшава не має наміру самостійно передавати свої чергові танки в Україну “без ширшої коаліції”.

Напередодні видання The Wall Street Journal із посиланням на представників польської влади писало, що Варшава наразі розглядає можливість передати Україні свої основні бойові танки Leopard німецького виробництва.

Зазначалося, що це станеться після того, як Польща отримає заміну їм із Південної Кореї та США.

Польща придбала у США 366 танків Abrams: 250 нових, та 116 танків, що вже були в експлуатації. Відповідно до контракту, Варшава вже отримала перші 28 танків нових танків Abrams. А торік була підписана угода з Південною Кореєю на купівлю близько тисячі танків K2. На початку грудня минулого року Польща отримала перші десять танків цього типу.