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Обмін полоненими: Лубінець про головні теми зустрічі з омбудсменом РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Обмін полоненими: Лубінець про головні теми зустрічі з омбудсменом РФ
Фото: Офіс президента

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрінеться з російським омбудсменом Тетяною Москальковою у Туреччині. Одне з найголовніших питань – обговорення обміну військовополоненими між Україною та РФ.

Про це він заявив в ефірі українського телемарафону Єдині новини. Лубінець повідомив, що ця зустріч відбудеться за декілька днів.

– Основне питання, яке ми будемо обговорювати, – це повернення наших героїв. Окремо хочемо порушити питання повернення громадянських заручників, яких РФ масово затримала на тимчасово окупованій території України та не відпускає додому, – зазначив Лубінець.

Український омбудсмен наголошує, що не має уявлення, як поводитиметься російська сторона під час зустрічі та з чим вона збирається приїхати.

Зараз дивляться

– Можу сказати, що попередньо ми отримуємо позитивні сигнали, що вони готові розглядати це питання. Знову ж таки, у нас напрацьовано безліч варіантів. Я про них публічно не можу сказати, – стверджує він.

Омбудсмен України також звернув увагу на те, що Російська Федерація зобов’язана відпустити всіх мирних громадян, згідно з міжнародним гуманітарним правом.

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