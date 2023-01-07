США закликають Італію якнайшвидше передати Україні ЗРК SAMP/T

Січень, 07 в 19:27

У США вважають, що Італії потрібно якомога швидше передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони для боротьби з російською агресією.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у розмові з дипломатичним радником прем’єра Італії Франческо Тало, пише газета La Repubblica з посиланням на джерела у Вашингтоні.

У Білому домі оприлюднили офіційну заяву, в якій йдеться, що Салліван і Тало засудили агресію Росії проти України. Вони підтвердили готовність надати додаткову допомогу Києву, зокрема, підтримку енергетичної стійкості та військового обладнання.

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За даними газети, Вашингтон тиснув на Рим із метою якнайшвидшого постачання Україні систем ППО, насамперед комплексу SAMP/T італійсько-французького виробництва.

У виданні зазначають, що на політичному рівні Україні пообіцяли передати ці ЗРК ще декілька тижнів тому, але уряд Італії поки не затвердив рішення у шостому декреті про військову допомогу.

Система SAMP/T має обмежені можливості проти балістичних ракет, але є потужним комплексом проти літаків, безпілотників і крилатих ракет. Рим має п’ять батарей SAMP/T та одну навчальну без машини з пусковими установками.