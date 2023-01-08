Січень, 08 в 18:19

У Запорізькій області розстріляли шістьох російських військових, які висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України. Це відбулося у четвер, 5 січня 2023 року.

За даними Генерального штабу ЗСУ, РФ задіяла підрозділи Росгвардії на Запорізькому напрямку для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ.

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У Генштабі зазначають, що РФ поширює дезінформацію про підготовку вогневого ураження Силами оборони медичних закладів Луганщини, де проходять лікування поранені російські загарбники, щоб дискредитувати українське військове керівництво.

Водночас українська авіація протягом поточної доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ.

Також українські захисники збили три ворожих безпілотники, ймовірно, Орлан, та три гелікоптери: по одному Мі-24 та Ка-52, а тип ще одного – уточнюється.

А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України вдарили по двох районах зосередження живої сили та складу пально-мастильних матеріалів російських окупантів.