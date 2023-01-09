Січень, 09 в 13:28

Такі війни, як та, яку РФ зараз веде проти України, коли цивільні території безладно знищуються, є злочином проти Бога і людства.

Про це заявив Папа Римський Франциск під час свого щорічного виступу перед акредитованими у Ватикані дипломатами.

Під час промови понтифік говорив про війну в Україні, “з її наслідками смерті та руйнування, з нападами на цивільну інфраструктуру, які спричиняють загибель людей не лише від обстрілів та актів насильства, але також від голоду та холоду”.

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У зв’язку з цим Папа Римський процитував конституцію Ватикану.

– Будь-який акт війни, спрямований на безладне знищення цілих міст або величезних територій з їхніми мешканцями, є злочином проти Бога і людства, який заслуговує на суворе й однозначне засудження, – наголосив понтифік.

Крім того, Папа Франциск згадав про Карибську кризу 1962 року, яка поставила США та Радянський Союз на межу ядерної війни. Він зазначив, що ядерна загроза існує і зараз.

– На жаль, сьогодні також посилюється ядерна загроза, і світ знову відчуває страх і страждання, – заявив понтифік.

Він вчергове закликав до повної заборони ядерної зброї. За словами Папи Римського, навіть володіння нею з метою стримування “є аморальним”.

За час повномасштабної війни РФ проти України понтифік неодноразово згадував у своїх виступах про нашу державу. Наприклад, під час різдвяного привітання Папа Римський двічі згадав про Україну та страждання українців.