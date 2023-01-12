Не має повноважень: МЗС про заяви Додіка щодо посла України в Боснії

Січень, 11 в 23:12

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік оголосив українського посла Василя Кирилича “небажаною особою” на території країни. Це рішення є нікчемним, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– Ця “новина” і не заслуговувала б нашої уваги. Але оскільки дехто за кордоном намагається це представити як щось, що нібито несе якісь наслідки, змушені пояснити — це т.зв. “рішення” є нікчемним. Україна не має посла в т.зв. “Республіці Сербській”. Василь Кирилич акредитований послом в Боснії та Герцеговині з резиденцією в Загребі, – стверджує речник МЗС.

Ніколенко пояснив, що відповідно до Конституції Боснії та Герцеговини, повноваження у сфері зовнішньої політики перебувають у виключній компетенції Президії БіГ.

– Мілорад Додік не має повноважень ухвалювати подібні рішення, а його заяву слід розглядати виключно як недолугу спробу виправдати свої популістські рішення на догоду Кремля, – переконаний Ніколенко.

Нещодавно президент Республіки Сербської виправдав своє рішення нагородити російського диктатора Володимира Путіна найвищою відзнакою ентитету, заявивши, що це не має стосунку до війни в Україні, а лише підкреслює відданість РФ Дейтонським угодам.

Зараз дивляться