Міжнародна коаліція для передачі танків Україні вже існує – канцелярія президента Польщі

Січень, 13 в 23:46

Міжнародна коаліція для передачі бойових та броньованих танків Україні фактично вже існує. Німеччині потрібно приєднатися до неї, щоб допомогти у боротьбі з російською агресією.

Про це заявив очільник канцелярії президента Польщі Павел Шрот. За його словами, участь у коаліції вже задекларували Фінляндія, Данія та Велика Британія.

– Участь у коаліції задекларували, наприклад, Фінляндія, Данія, а також Велика Британія, яка, звісно, має не Leopard, а танки власної розробки Challenger. Ми можемо говорити про широку коаліцію, і німецькі політики повинні це брати до уваги, – стверджує він.

Шрот зазначає, що якщо Німеччина раціонально оцінює способи для забезпечення власної безпеки, зокрема, за допомогою підтримки України в захисті території країни та всієї Європи, тоді вона має ухвалити позитивне рішення.

Зараз дивляться

Речник уряду Польщі Пйотр Мюллер на брифінгу в Сеймі повідомив, що Варшава формує якомога ширшу коаліцію та розраховує, що Німеччина приєднається до неї.

Джерело: Plus Radio