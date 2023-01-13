Понад 1 млн тонн радіоактивної води з АЕС Фукусіма зіллють в море – МАГАТЕ каже, що це безпечно

Січень, 13 в 16:57

Японія має намір цього року злити у море понад 1 млн т радіоактивної води з АЕС Фукусіма-1, де у 2011 році сталася велика аварія.

Як заявила компанія-оператор АЕС TEPCO, рівень радіації у воді попередньо буде знижено до прийнятних значень.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) стверджує, що ця пропозиція безпечна, але сусідні країни висловили стурбованість.

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Катастрофа на Фукусімі 2011 року стала найгіршою ядерною катастрофою після Чорнобиля. Виведення з експлуатації вже почалося, але може тривати чотири десятиліття.

— Ми очікуємо, що час спуску буде десь навесні або влітку, — сказав головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, додавши, що уряд чекатиме “вичерпного звіту” від МАГАТЕ до спуску.

Щодня на Фукусімі додається по 100 кубометрів зараженої води, яка є сумішшю ґрунтової, морської води та води, яка використовується для охолодження реакторів.

Ця вода фільтрується і зберігається в резервуарах, де накопичилося вже понад 1,3 млн т. Утримання цих резервуарів коштує $900 млн на рік, а місця для зберігання скоро просто не залишиться.

Компанія-оператор АЕС стверджує, що перед зливом вода буде очищена від більшості радіоактивних ізотопів, і лише рівень тритію, як і раніше, перевищуватиме національні стандарти.

Експерти кажуть, що тритій дуже важко видалити з води, і він шкідливий для людини лише у великих дозах. зазначається, що перед скиданням в океан вода буде розведена, тому рівень вмісту в ній тритію буде помітно нижчим від гранично допустимого.

Однак сусідні країни та місцеві рибалки виступають проти пропозиції, яка була схвалена урядом Японії у 2021 році.

11 березня 2011 року північно-східну частину Японії сколихнув землетрус магнітудою 9,0, який спровокував гігантське цунамі. Хвилі обрушилися на атомну електростанцію Фукусіма-1, затопивши три реактори та спричинивши серйозну катастрофу.

Влада створила зону відчуження, яка ставала все більшою через витік радіації з заводу, що змусило понад 150 тис. людей евакуюватися з цього району. Заходи безпеки у регіоні діють досі.