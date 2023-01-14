РФ завдала ударів, щоб вбити якомога більше людей, після обіцянок про “мир” – Подоляк

Січень, 14 в 17:10

Країна-агресор Російська Федерація завдала масових ракетних ударів по території України, щоб вбити якомога більше мирних жителів або зашкодити їхньому здоров’ю.

Про це заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк. Він звернув увагу, що РФ здійснила масштабний обстріл після обіцянок про “російський мир”.

– Росія в ООН сьогодні: ми прийшли в Україну не вбивати, не руйнувати та не знищувати українську державність. Несемо тільки “російський мир”… Росія вранці 14 січня: чергові масовані ракетні удари по Україні з наміром убити якнайбільше цивільних, – наголошує Подоляк.

Зараз дивляться

Зокрема, внаслідок ракетних ударів зруйновано житловий будинок у Дніпрі, виникли перебої з постачанням електрики, води у Харкові та інших містах, зафіксовано влучання по об’єкту критичної інфраструктури у Львівській області.