Січень, 16 в 18:53

Велика Британія відправить в Україну ескадрилью танків Challenger 2, щоб допомогти відбити вторгнення Росії, підтвердив міністр оборони Бен Воллес.

Виступаючи в Палаті громад, Воллес сказав, що Росія “не змогла зламати волю українського народу” і “встигла втратити значну кількість генералів і командних офіцерів”.

— Зараз ми очікуємо тенденції до російського наступу, незалежно від того, скільки людських жертв це спровокує. Союзники України повинні прискорити наші колективні зусилля, щоб різко, економічно та військово утримати тиск на Володимира Путіна, – сказав Воллес.

Під час оголошення пакету військової допомоги, Воллес назвав його “найважливішим пакетом бойової допомоги на сьогодні для прискорення успіху України”. Він підтвердив, що Лондон надішле ескадрилью танків Challenge 2 з броньованими евакуаційними та ремонтними машинами.

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Пакет військової допомоги Британії включає в себе:

14 танків Challenger 2;

30 самохідних артилерійських установок AS90;

100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР FV430 Mk3 Bulldog;

десятки БпЛА;

100 тис. артилерійських снарядів;

100 “вдосконалених ракет”;

запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин.

Ця заява робить Британію першою західною державою, яка постачатиме українцям основні бойові танки. Як пише The Guardian, це також створюватиме подальший тиск на Німеччину, щоб вона схвалила ширшу поставку озброєння цього тижня.

Про те, що Лондон планує передати Києву ескадрилью з 14 танків Challenger 2 та близько 30 самохідних артилерійських установок AS90 стало відомо напередодні.

14 січня прем’єр Британії Ріші Сунак повідомив президента України Володимира Зеленського про плани передати танки Challenger 2 та додаткові артилерійські системи.